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Тыквенный суп от Екатерины Великой
07.02.2020
В холодное время года хочется согреваться всеми возможными способами. Супы — один из них. А тыквенный суп не только греет, но и является очень полезным блюдом. Пошаговый рецепт приготовления тыквенного супа от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.
Ингредиенты:
- Тыква — 1 кг
- Помидоры — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Корень сельдерея — 1 шт.
- Лук — 1 головка
- Чили — 1 шт.
- Зира — 0,5 ч. л.
- Молотый черный перец
- Тыквенные семечки
- Бекон — 180 г
- Вода
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Приготовление:
- Бекон нарезать и обжарить.
- Добавить помидоры, перец чили (без семян) и чеснок. Обжарить.
- Добавить тыкву, сельдерей, соль, чёрный перец и зиру.
- Уменьшить огонь и тушить до мягкости.
- Сделать пюре.
Приятного аппетита!
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