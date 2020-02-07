В холодное время года хочется согреваться всеми возможными способами. Супы — один из них. А тыквенный суп не только греет, но и является очень полезным блюдом. Пошаговый рецепт приготовления тыквенного супа от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

Ингредиенты:

Тыква — 1 кг

Помидоры — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Корень сельдерея — 1 шт.

Лук — 1 головка

Чили — 1 шт.

Зира — 0,5 ч. л.

Молотый черный перец

Тыквенные семечки

Бекон — 180 г

Вода

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Приготовление:

Бекон нарезать и обжарить. Добавить помидоры, перец чили (без семян) и чеснок. Обжарить. Добавить тыкву, сельдерей, соль, чёрный перец и зиру. Уменьшить огонь и тушить до мягкости. Сделать пюре.

Приятного аппетита!

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