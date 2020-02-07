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Тыквенный суп от Екатерины Великой

07.02.2020

В холодное время года хочется согреваться всеми возможными способами. Супы — один из них. А тыквенный суп не только греет, но и является очень полезным блюдом. Пошаговый рецепт приготовления тыквенного супа от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Тыква — 1 кг
  • Помидоры — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Корень сельдерея — 1 шт.
  • Лук — 1 головка
  • Чили — 1 шт.
  • Зира — 0,5 ч. л.
  • Молотый черный перец
  • Тыквенные семечки
  • Бекон — 180 г
  • Вода

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Приготовление:

  1. Бекон нарезать и обжарить.
  2. Добавить помидоры, перец чили (без семян) и чеснок. Обжарить.
  3. Добавить тыкву, сельдерей, соль, чёрный перец и зиру.
  4. Уменьшить огонь и тушить до мягкости.
  5. Сделать пюре.

Приятного аппетита!

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