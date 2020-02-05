Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

Что может быть вкуснее свежеприготовленной своими руками классической итальянской пасты? Секретами базового рецепта пасты поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый базовый рецепт пасты читайте в материале.

Ингредиенты:

мука твердых сортов пшеницы (крупного помола) – 600 г

яйца – 290 г

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Приготовление:

Перемешайте яйца вилкой, муку насыпьте в миску и влейте яйца. Растопыренными пальцами быстро перемешайте смесь, не замешивая. После появления маленьких однородных комочков соберите тесто в кучу и немного помесите. Оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке. После этого можете приступать к тонкой раскатке теста. Готовую пасту присыпать мукой и можно хранить по порциям в морозилке, в пакете.

Советы от Владимира Ярославского:

Берите яйца с максимально желтым желтком.

Когда научитесь делать простую пасту, можно добавлять разные красители – из шпината, свеклы, моркови, чернила каракатицы и т. д.

Приятного аппетита!

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