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Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского
05.02.2020
Что может быть вкуснее свежеприготовленной своими руками классической итальянской пасты? Секретами базового рецепта пасты поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый базовый рецепт пасты читайте в материале.
Ингредиенты:
- мука твердых сортов пшеницы (крупного помола) – 600 г
- яйца – 290 г
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Приготовление:
- Перемешайте яйца вилкой, муку насыпьте в миску и влейте яйца.
- Растопыренными пальцами быстро перемешайте смесь, не замешивая.
- После появления маленьких однородных комочков соберите тесто в кучу и немного помесите.
- Оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке.
- После этого можете приступать к тонкой раскатке теста.
- Готовую пасту присыпать мукой и можно хранить по порциям в морозилке, в пакете.
Советы от Владимира Ярославского:
- Берите яйца с максимально желтым желтком.
- Когда научитесь делать простую пасту, можно добавлять разные красители – из шпината, свеклы, моркови, чернила каракатицы и т. д.
Приятного аппетита!
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