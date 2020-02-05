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Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

05.02.2020

Что может быть вкуснее свежеприготовленной своими руками классической итальянской пасты? Секретами базового рецепта пасты поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый базовый рецепт пасты читайте в  материале.

Паста: базовый рецепт от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

  • мука твердых сортов пшеницы (крупного помола) – 600 г
  • яйца – 290 г

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Приготовление:

  1. Перемешайте яйца вилкой, муку насыпьте в миску и влейте яйца.
  2. Растопыренными пальцами быстро перемешайте смесь, не замешивая.
  3. После появления маленьких однородных комочков  соберите тесто в кучу и немного помесите.
  4. Оставьте на 30 минут в холодильнике, обязательно в пакете или в пленке.
  5. После этого можете приступать к тонкой раскатке теста.
  6. Готовую пасту присыпать мукой и можно хранить по порциям в морозилке, в пакете.

Советы от Владимира Ярославского:

  • Берите яйца с максимально желтым желтком.
  • Когда научитесь делать простую пасту, можно добавлять разные красители – из шпината, свеклы, моркови, чернила каракатицы и т. д.

Приятного аппетита!

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