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Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура: рецепт от Паши Серветника

04.02.2020

Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник поделился рецептом тунца с копченым бешамелем и спаржей нори темпура в своем Instagram. По его словам каждый может попробовать приготовить это блюдо без особого труда. Пошаговый рецепт тунца с копченым бешамелем и спаржей нори темпура читайте в материале.

Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура

Ингредиенты:

  • стейк тунца
  • масло сливочное 50 г
  • мука пшеничная 50 г
  • молоко 200 г
  • соль по вкусу
  • мускатный орех по вкусу 
  • щепки для копчения ⠀
  • спаржа 
  • листья нори
  • темпура 
  • рисовая мука 100 г
  • вода 100 г
  • соль 10 г

Приготовление соуса:

  1. На сковороде слегка обжариваем муку, добавляем сливочное масло, активно помешиваем, чтобы не образовывались комки.
  2. Добавляем предварительно разогретое молоко, доводим до кипения.
  3. Добавляем по вкусу соль и мускатный орех.
  4. Снимаем с огня

Копчение соуса:

  1. Переливаем соус в небольшую емкость.
  2. В емкости больше объемом поджигаем щепки для копчения и ставим в нее емкость с соусом.
  3. Накрываем большую емкость пищевой фольгой.
  4. Через 5 минут ваш соус будет иметь копченый вкус.

Приготовление: 

  1. Заворачиваем спаржу в слегка смоченный водой нори и окунаем в соленую тепмуру.
  2. Жарим до золотистой корочки.
  3. Тунец обжариваем на сковородке по 30 секунд с каждой стороны (по желанию можно дольше,но будет суховато).
  4. Тонко нарезаем.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram pashaservetnyk

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