Штрудель — австрийское мучное блюдо в виде рулета из вытяжного теста с различной начинкой. В нашем случае, своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт штруделя с айвой, камамбером и миндалем читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная – 180 г

растительное масло – 30 г

вода – 100 г

соль – 3 г

сок лимона – 10 г

Ингредиенты для раскатки теста:

мука пшеничная – 30 г

крахмал кукурузный – 15 г

Ингредиенты для начинки:

айва – 700 г

миндаль – 100 г

сахар – 60 г

крахмал кукурузный – 15 г

камамбер – 150 г

Больше по теме: Яблочный штрудель: рецепт от Евгении Антощук

Приготовление:

Просейте муку. В воде растворите соль и лимонный сок. Добавьте получившуюся жидкость в муку вместе с растительным маслом и замесите тесто. Замотайте пищевой пленкой и оставьте отдыхать на 20–30 минут. Для раскатки теста смешайте муку с крахмалом. Тесто разделите на 8–10 шариков. Подсыпая мучной смесью раскатайте каждый шарик до полупрозрачной состояния, как на фото ниже. Складывайте раскатанные листы теста друг на друга, посыпая смесью из муки и крахмала. Для начинки айву порежьте на небольшие кубики. На небольшом количестве растительного масла припустите айву. Через 5–7 минут введите весь сахар для начинки, ложку крахмала и карамелизируйте айву. Остудите перед дальнейшей работой. Миндаль измельчите и подсушите в духовке. Перед тем, как выкладывать начинку, посыпьте верхний лист теста крахмалом. Затем выкладывайте остывшую айву, кусочки камамбера и миндаль. Сформируйте плотный рулет и скрепите края. Сделайте сверху неглубокие надрезы и промажьте верх штруделя яичным желтком. Выпекать при 190 градусах 40–45 минут. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой. Обязательно немного остудите пирог перед тем как резать, иначе сыр будет вытекать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ