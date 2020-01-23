Штрудель с айвой, камамбером и миндалем: рецепт от Ивана Милановича
23.01.2020
Штрудель — австрийское мучное блюдо в виде рулета из вытяжного теста с различной начинкой. В нашем случае, своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт штруделя с айвой, камамбером и миндалем читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука пшеничная – 180 г
- растительное масло – 30 г
- вода – 100 г
- соль – 3 г
- сок лимона – 10 г
Ингредиенты для раскатки теста:
- мука пшеничная – 30 г
- крахмал кукурузный – 15 г
Ингредиенты для начинки:
- айва – 700 г
- миндаль – 100 г
- сахар – 60 г
- крахмал кукурузный – 15 г
- камамбер – 150 г
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Приготовление:
- Просейте муку. В воде растворите соль и лимонный сок.
- Добавьте получившуюся жидкость в муку вместе с растительным маслом и замесите тесто.
- Замотайте пищевой пленкой и оставьте отдыхать на 20–30 минут.
- Для раскатки теста смешайте муку с крахмалом.
- Тесто разделите на 8–10 шариков.
- Подсыпая мучной смесью раскатайте каждый шарик до полупрозрачной состояния, как на фото ниже.
- Складывайте раскатанные листы теста друг на друга, посыпая смесью из муки и крахмала.
- Для начинки айву порежьте на небольшие кубики.
- На небольшом количестве растительного масла припустите айву.
- Через 5–7 минут введите весь сахар для начинки, ложку крахмала и карамелизируйте айву. Остудите перед дальнейшей работой.
- Миндаль измельчите и подсушите в духовке.
- Перед тем, как выкладывать начинку, посыпьте верхний лист теста крахмалом. Затем выкладывайте остывшую айву, кусочки камамбера и миндаль.
- Сформируйте плотный рулет и скрепите края.
- Сделайте сверху неглубокие надрезы и промажьте верх штруделя яичным желтком.
- Выпекать при 190 градусах 40–45 минут.
- Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой. Обязательно немного остудите пирог перед тем как резать, иначе сыр будет вытекать.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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