Глинтвейн от Татьяны Литвиновой
23.01.2020
Создать хорошее настроение и расслабиться можно не только под интересный фильм или в шумной компании. Атмосферу создает и популярный зимний напиток — глинтвейн! Пошаговый рецепт глинтвейна от судьи «МастерШеф»-2018 Татьяны Литвиновой найдете в материале.
Ингредиенты:
- Сок вишни (или винограда, смородины, черники) — 500 мл
- Красное сухое вино — 500 мл
- Чернослив — 3—4 шт.
- Курага — 4—5 шт.
- Имбирь — 4 см.
- Инжир — 3 шт.
- Апельсин с кожурой — 1/2 часть
- Лимон с кожурой — 1/2 часть
- Бадьян
- Корица
- Гвоздика
- Чёрный перец — 2—3 горошины
- Душистый перец — 2—3 горошины
- Кардамон — 2—4 коробочки
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Приготовление:
- Сок закипятить.
- Добавить все ингредиенты.
- Когда все закипит, влить вино, довести до кипения, снять с огня, укутать и дать настояться.
- Мед добавлять по вкусу, если понадобится, перед подачей.
- Перед употреблением разогревать.
Приятного аппетита!
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