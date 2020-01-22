Кукурузно-сливовые маффины от Татьяны Литвиновой
22.01.2020
Кукурузно-сливовые маффины – маленькие, ароматные, воздушные кексы – не оставят равнодушным ни одного сладкоежку. Они придутся по вкусу всем, кто следит за своим питанием и фигурой. Пошаговый рецепт от судьи «МастерШеф» Татьяны Литвиновой найдете в материале.
Ингредиенты (на 12 штук):
- кукурузная мука – 200 г
- цельнозерновая мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ванилин – щепотка
- яйца – 2 шт.
- молоко – 100 мл
- сливочное масло – 100 г
- кленовый сироп – 3 ст. л.
- соль – щепотка
- сушеная клюква – 100 г
- сливы – 5–7 шт.
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Приготовление:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Смешать размягченное сливочное масло с сиропом, молоком и яйцами.
- Соединить 2 вида муки с разрыхлителем, солью и ванилью.
- Смешать сухую и влажную смеси до гладкости, добавить промытую клюкву.
- При помощи кондитерского мешка наполнить формочки на 2/3. Сверху положить половинку сливы и отправить в духовку.
- Выпекать 30 мин.
Приятного аппетита!
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