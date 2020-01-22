Кукурузно-сливовые маффины от Татьяны Литвиновой

Кукурузно-сливовые маффины – маленькие, ароматные, воздушные кексы – не оставят равнодушным ни одного сладкоежку. Они придутся по вкусу всем, кто следит за своим питанием и фигурой. Пошаговый рецепт от судьи «МастерШеф» Татьяны Литвиновой найдете в материале.

Ингредиенты (на 12 штук):

кукурузная мука – 200 г

цельнозерновая мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванилин – щепотка

яйца – 2 шт.

молоко – 100 мл

сливочное масло – 100 г

кленовый сироп – 3 ст. л.

соль – щепотка

сушеная клюква – 100 г

сливы – 5–7 шт.

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Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать размягченное сливочное масло с сиропом, молоком и яйцами. Соединить 2 вида муки с разрыхлителем, солью и ванилью. Смешать сухую и влажную смеси до гладкости, добавить промытую клюкву. При помощи кондитерского мешка наполнить формочки на 2/3. Сверху положить половинку сливы и отправить в духовку. Выпекать 30 мин.

Приятного аппетита!

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