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Кукурузно-сливовые маффины от Татьяны Литвиновой

22.01.2020

Кукурузно-сливовые маффины – маленькие, ароматные, воздушные кексы – не оставят равнодушным ни одного сладкоежку. Они придутся по вкусу всем, кто следит за своим питанием и фигурой. Пошаговый рецепт от судьи «МастерШеф» Татьяны Литвиновой найдете в материале.

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Ингредиенты (на 12 штук):

  • кукурузная мука – 200 г
  • цельнозерновая мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванилин щепотка
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 100 мл
  • сливочное масло – 100 г
  • кленовый сироп – 3 ст. л.
  • соль – щепотка
  • сушеная клюква – 100 г
  • сливы – 5–7 шт.

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Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Смешать размягченное сливочное масло с сиропом, молоком и яйцами.
  3. Соединить 2 вида муки с разрыхлителем, солью и ванилью.
  4. Смешать сухую и влажную смеси до гладкости, добавить промытую клюкву.
  5. При помощи кондитерского мешка наполнить формочки на 2/3. Сверху положить половинку сливы и отправить в духовку.
  6. Выпекать 30 мин.

Приятного аппетита!

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