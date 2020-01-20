Сочники от Елизаветы Глинской
20.01.2020
В любое время года хочется съесть вкусную, мягкую выпечку за чашечкой ароматного чая. Рецепт приготовления сочников от Елизаветы Глинской, судьи «МастерШеф»-9, – простой и не требует много вашего времени. Как приготовить сочники – читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
Песочное тесто:
- Мука – 240 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Сахарная пудра – 60 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца – 50 г
- Соль – 1 г
Начинка:
- Творог – 300 г
- Мука – 20 г
- Белок – 30 г
- Сахарная пудра или сахар – 40 г
- Цедра лимона
Глазировка:
- Желток – 20 г
- Молоко – 10 мл
Приготовление:
- Соединить муку с разрыхлителем и солью.
- Взбить размягченное сливочное масло, добавить сахарную пудру, яйцо и муку с разрыхлителем.
- Замесить тесто, пока мука не увлажнится и масса не станет однородной.
- Раскатать тесто между двух листов пергамента толщиной 3–4 мм, убрать в холодильник на 1 час.
- Подготовить начинку: соединить творог с мукой, сахарной пудрой или сахаром.
- Добавить белок и цедру лимона, натертую на мелкой терке.
- Выдавить из отдохнувшего теста круги диаметром 10 см.
- На одну сторону круга выложить начинку. Накрыть второй стороной и слегка придавить, край скреплять не нужно.
- Смазать верх сочника глазировкой и отправить выпекаться в разогретую до 170 ˚С духовку на 18–20 минут.
Приятного аппетита!
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