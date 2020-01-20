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Сочники от Елизаветы Глинской

20.01.2020

В любое время года хочется съесть вкусную, мягкую выпечку за чашечкой ароматного чая. Рецепт приготовления сочников от Елизаветы Глинской, судьи «МастерШеф»-9, – простой и не требует много вашего времени. Как приготовить сочники – читайте в нашем материале.

сочники лиза мини

Ингредиенты:

Песочное тесто:

  • Мука – 240 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Сахарная пудра – 60 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйца – 50 г
  • Соль – 1 г

Начинка:

  • Творог – 300 г
  • Мука – 20 г
  • Белок – 30 г
  • Сахарная пудра или сахар – 40 г
  • Цедра лимона

Глазировка:

  • Желток – 20 г
  • Молоко – 10 мл

Приготовление:

  1. Соединить муку с разрыхлителем и солью.
  2. Взбить размягченное сливочное масло, добавить сахарную пудру, яйцо и муку с разрыхлителем.
  3. Замесить тесто, пока мука не увлажнится и масса не станет однородной.
  4. Раскатать тесто между двух листов пергамента толщиной 3–4 мм, убрать в холодильник на 1 час.
  5. Подготовить начинку: соединить творог с мукой, сахарной пудрой или сахаром.
  6. Добавить белок и цедру лимона, натертую на мелкой терке.
  7. Выдавить из отдохнувшего теста круги диаметром 10 см.
  8. На одну сторону круга выложить начинку. Накрыть второй стороной и слегка придавить, край скреплять не нужно.
  9. Смазать верх сочника глазировкой и отправить выпекаться в разогретую до 170 ˚С духовку на 18–20 минут.

Приятного аппетита!  

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