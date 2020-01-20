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Индейка: рецепт от Владимира Ярославского

20.01.2020

Как приготовить идеально нежную и сочную индейку? Своим рецептом поделился судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления индейки читайте в материале.

Roasted whole turkey on a table with apple, pumpkin and figs for family Thanksgiving Holiday.

Ингредиенты:

  • индейка – 6 кг (1 шт.)
  • масло – 200 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • сельдерей – 1 шт.
  • картофель – 3–5 шт. 
  • мандарины – 2 шт.
  • тимьян 
  • чеснок – 1 головка
  • горчица – 100 г 
  • белое вино – 150 мл
  • соль
  • черный и душистый перец 
  • шалфей и гвоздика по желанию 
  • вода 67 л

Приготовление начните за 23 дня! 

Сколько разных способов приготовления я не читал лучший рецепт от шефов был с использованием техники замачивания продукта в рассоле. 

Один раз в году настоятельно рекомендую сделать это! 

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Приготовление: 

  1. Для рассола на 1 литр воды добавляем 35 г соли. Можно добавить черного и душистого перца, лавровый лист, чуть гвоздики (все специи отдельно в небольшом количестве горячей воды довести почти до кипения, дать остыть и потом добавить в остальную воду).
  2.  Замачиваем индейку на 810 часов, полностью погруженную, с небольшим прессом сверху (любая тяжесть).
  3. На следующий день в миске смешайте мягкое сливочное масло, цедру мандаринов клементин и натертый чеснок. Хорошо перемешайте до мягкости.
  4. Возьмите большую индейку и разместите под кожей масло с чесноком и цедрой, а также листья шалфея. 
  5. Саму тушку обильно натрите солью, чёрным перцем и обычной горчицей не очень острой, с добавлением тимьяна. 
  6. Поставьте в холодильник мариноваться еще на сутки. Можно и дольше. 
  7. В день готовки достаньте тушку на 12 часа. Разогрейте духовку до 200 градусов. 
  8. Хорошо заверните индейку фольгой так, чтобы внутри была «лодочка» и весь сок оставался в ней. Остатки мандаринов поместите внутрь птицы, овощи разложите вокруг, подлейте вина. 
  9. В духовке держим индейку 1 час, потом уменьшаем температуру до 120130 градусов и держим еще 33,5 часа. 
  10. Потом достаем противень с птицей, открываем фольгу, сливаем жидкость, смазываем индейку жиром из жидкости и ставим опять в духовку, разогретую до 220 градусов, и доводим до румяной корочки. 
  11. Оставшийся сок охлаждаем, снимаем застывший жир (можно потом использовать для зажарки овощей на бульон или рагу), а бульон слегка выпариваем и загущаем немного соусом ру. Если будете фаршировать птицу, время на готовку увеличится на 1,5 часа минимум.
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Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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