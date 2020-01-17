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Конфеты «Птичье молоко» от Лизы Глинской

17.01.2020

«Птичье молоко» – воздушное, нежное и очень вкусное лакомство. Эти конфеты может приготовить каждый. Тонкостями и секретами своего рецепта конфет «Птичье молоко» поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.

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Ингредиенты:

  • вода – 200 мл
  • гель агар-агара 10 г
  • сахар 300 г
  • мед – 80 г
  • белок – 120 г
  • термостойкий ванильный сахар 10 г
  • сливочное масло –  250 г
  • сливки (жирность 3033%) – 100 мл
  • какао-порошок – 50 г

Приготовление:

  1. Залить агар-агар водой комнатной температуры и оставить на час.
  2. Ставим подготовленный агар с водой на огонь и, помешивая, доводим до кипения.
  3. Добавить сахар и при постоянном помешивании довести до температуры 110 °С.
  4. Взбить белок с медом и термостойким ванильным сахаром до устойчивых пиков.
  5. Влить горячий сироп с агар-агаром тонкой струйкой.
  6. Взбить массу до загустения.
  7. Взбить сливочное масло со слегка подогретыми сливками.
  8. Добавить их в теплую белковую массу.
  9. Выложить массу в металлическую форму, разровнять и убрать в холодильник на 23 часа для стабилизации.
  10. Нарезать кубиками и обвалять в какао-порошке.

Приятного аппетита!

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