«Птичье молоко» – воздушное, нежное и очень вкусное лакомство. Эти конфеты может приготовить каждый. Тонкостями и секретами своего рецепта конфет «Птичье молоко» поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.

Ингредиенты:

вода – 200 мл

гель агар-агара – 10 г

сахар – 300 г

мед – 80 г

белок – 120 г

термостойкий ванильный сахар – 10 г

сливочное масло – 250 г

сливки (жирность 30 – 33%) – 100 мл

какао-порошок – 50 г

Приготовление:

Залить агар-агар водой комнатной температуры и оставить на час. Ставим подготовленный агар с водой на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Добавить сахар и при постоянном помешивании довести до температуры 110 °С. Взбить белок с медом и термостойким ванильным сахаром до устойчивых пиков. Влить горячий сироп с агар-агаром тонкой струйкой. Взбить массу до загустения. Взбить сливочное масло со слегка подогретыми сливками. Добавить их в теплую белковую массу. Выложить массу в металлическую форму, разровнять и убрать в холодильник на 2 – 3 часа для стабилизации. Нарезать кубиками и обвалять в какао-порошке.

Приятного аппетита!

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