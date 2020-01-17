Конфеты «Птичье молоко» от Лизы Глинской
17.01.2020
«Птичье молоко» – воздушное, нежное и очень вкусное лакомство. Эти конфеты может приготовить каждый. Тонкостями и секретами своего рецепта конфет «Птичье молоко» поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.
Ингредиенты:
- вода – 200 мл
- гель агар-агара – 10 г
- сахар – 300 г
- мед – 80 г
- белок – 120 г
- термостойкий ванильный сахар – 10 г
- сливочное масло – 250 г
- сливки (жирность 30–33%) – 100 мл
- какао-порошок – 50 г
Приготовление:
- Залить агар-агар водой комнатной температуры и оставить на час.
- Ставим подготовленный агар с водой на огонь и, помешивая, доводим до кипения.
- Добавить сахар и при постоянном помешивании довести до температуры 110 °С.
- Взбить белок с медом и термостойким ванильным сахаром до устойчивых пиков.
- Влить горячий сироп с агар-агаром тонкой струйкой.
- Взбить массу до загустения.
- Взбить сливочное масло со слегка подогретыми сливками.
- Добавить их в теплую белковую массу.
- Выложить массу в металлическую форму, разровнять и убрать в холодильник на 2–3 часа для стабилизации.
- Нарезать кубиками и обвалять в какао-порошке.
Приятного аппетита!
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