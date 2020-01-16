Овсяное печенье с карамелью, шоколадом и кофе от Елизаветы Глинской
16.01.2020
Овсяное печенье нравится и взрослым, и детям. Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления оригинального овсяного печенья с карамелью, шоколадом и кофе. Пошаговый рецепт этого блюда найдете в материале.
Ингредиенты (на 12 штук):
- Овсяные хлопья – 300 г
- Молоко – 120 мл
- Кофейные зерна – 1.5 ст. л.
- Сироп глюкозы (или мед) – 2–3 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Сливки (30–35 % жирности) – 120 мл
- Черный шоколад – 150 г
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 40 г
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Приготовление:
- Слегка обжарить овсяные хлопья на небольшом огне до появления орехово-овсяного аромата.
- В сотейнике вскипятить зерна кофе и молоко. Снять с огня.
- Перебить погружным блендером. Дать настояться 10 минут. Затем процедить.
- В сотейник залить сироп глюкозы и сахар. Довести до состояния темно-коричневой карамели. Снять с огня.
- По чуть-чуть добавить горячие сливки и кофейное молоко. Вернуть на 2–3 минуты на средний огонь до полного растворения кристаллов карамели. Снять с огня.
- Соединить с шоколадом и солью. Перебить погружным блендером. Добавить кубики холодного сливочного масла, снова перебить.
- Соединить кофейную карамель с овсяными хлопьями. Перемешать.
- Выложить массу в форму «кольцо». Разровнять и утрамбовать ложкой.
- Убрать в холодильник на 5 часов.
Приятного аппетита!
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