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Овсяное печенье с карамелью, шоколадом и кофе от Елизаветы Глинской

16.01.2020

Овсяное печенье нравится и взрослым, и детям. Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления оригинального овсяного печенья с карамелью, шоколадом и кофе. Пошаговый рецепт этого блюда найдете в материале.

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Ингредиенты (на 12 штук):

  • Овсяные  хлопья 300 г
  • Молоко 120 мл
  • Кофейные зерна 1.5 ст. л.  
  • Сироп глюкозы (или мед) 23 ст. л.
  • Сахар 4 ст. л.
  • Сливки (3035 % жирности) 120 мл
  • Черный шоколад 150 г
  • Соль щепотка   
  • Сливочное масло 40 г

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Приготовление:

  1. Слегка обжарить овсяные хлопья на небольшом огне до появления орехово-овсяного аромата.
  2. В сотейнике вскипятить зерна кофе и молоко. Снять с огня.
  3. Перебить погружным блендером. Дать настояться 10 минут. Затем процедить.
  4. В сотейник залить сироп глюкозы и сахар. Довести до состояния темно-коричневой карамели. Снять с огня.
  5. По чуть-чуть добавить горячие сливки и кофейное молоко. Вернуть на 23 минуты на средний огонь до полного растворения кристаллов карамели. Снять с огня.
  6. Соединить с шоколадом и солью. Перебить погружным блендером. Добавить кубики холодного сливочного масла, снова перебить.
  7. Соединить кофейную карамель с овсяными хлопьями. Перемешать.
  8. Выложить массу в форму «кольцо». Разровнять и утрамбовать ложкой.
  9. Убрать в холодильник на 5 часов.

Приятного аппетита!

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