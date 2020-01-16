Овсяное печенье нравится и взрослым, и детям. Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась секретами приготовления оригинального овсяного печенья с карамелью, шоколадом и кофе. Пошаговый рецепт этого блюда найдете в материале.

Ингредиенты (на 12 штук):

Овсяные хлопья – 300 г

Молоко – 120 мл

Кофейные зерна – 1.5 ст. л.

Сироп глюкозы (или мед) – 2 – 3 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Сливки (30 – 35 % жирности) – 120 мл

Черный шоколад – 150 г

Соль – щепотка

Сливочное масло – 40 г

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Приготовление:

Слегка обжарить овсяные хлопья на небольшом огне до появления орехово-овсяного аромата. В сотейнике вскипятить зерна кофе и молоко. Снять с огня. Перебить погружным блендером. Дать настояться 10 минут. Затем процедить. В сотейник залить сироп глюкозы и сахар. Довести до состояния темно-коричневой карамели. Снять с огня. По чуть-чуть добавить горячие сливки и кофейное молоко. Вернуть на 2 – 3 минуты на средний огонь до полного растворения кристаллов карамели. Снять с огня. Соединить с шоколадом и солью. Перебить погружным блендером. Добавить кубики холодного сливочного масла, снова перебить. Соединить кофейную карамель с овсяными хлопьями. Перемешать. Выложить массу в форму « кольцо » . Разровнять и утрамбовать ложкой. Убрать в холодильник на 5 часов.

Приятного аппетита!

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