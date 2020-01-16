Хинкали: рецепт от Сергея Денисова
16.01.2020
Хинкали — блюдо из горных районов Грузии. Как их приготовить? Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука – 3 стакана
- вода холодная – 150 мл
- соль – щепотка для вкуса
Ингредиенты для начинки:
- баранина – 0,5 кг
- лук – 2 шт.
- перец черный и соль – по вкусу
- зелень – по желанию
- теплая вода – 1/4 стакана ⠀
- свинина и говядина 1 к 3 – 0,5 кг
⠀Больше по теме: Чахохбили: рецепт от Сергея Денисова
Приготовление:
- Рубим мясо, можно перекрутить. Добавляем лук, соль и перец. По желанию добавляем зелень или аджику и все медленно разводим теплой водой, чтобы начинка впитала ее и была сочной.
- Замешиваем крутое тесто. Пропорции примерные я дал, дальше по своим ощущениям. Тесто месить энергично до гладкости и эластичности.
- Раскатываем тесто толщиной примерно 3 мм. Вырезаем стаканом круги и раскатываем их примерно до 13 см в диаметре (размер блюдца), выкладываем в центр начинку.
- Собираем края в мешочек, примерно 19 складок, дальше плотно защипываем, слегка «попку» оттягиваем и отрезаем или отрываем лишнее тесто.
- Аккуратно опускаем в кипящую подсоленную воду хинкали. Как только вода повторно закипела, провариваем 10–12 мин.
- Достаем, обильно посыпаем свежемолотым черным перцем и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – sergo_batumskij
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=
Х-фактор: последние новости
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Джамала: о рэпе, молодых исполнителях и будущих коллаборациях