В Англии пудинги готовят на новогодние и рождественские праздники и предпочитают это традиционное сытное лакомство подавать по-домашнему, без особых изысков. Как же приготовить это вкуснейшее блюдо? Пошаговый рецепт приготовления английского пудинга от судьи «МастерШеф» Владимира Ярославского читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

За день до готовки поместить бренди, портвейн, сухофрукты и специи в большую миску и оставить на ночь.

В день готовки смешайте сахар и масло в большой миске, затем добавьте яйца и хорошо перемешайте добела.

Отдельно смешайте муку, какао-порошок и шоколад.

После того, как сухие ингредиенты хорошо перемешаны, в смесь с маслом добавьте темного пива, апельсиновый сок, цедру и вымоченные фрукты, перемешиваем аккуратно, добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

Смажьте сливочным маслом форму для пудинга и посыпьте чуть-чуть мукой.

Вылейте смесь для торта в емкость и положите сверху смазанный маслом, вырезанный из пергамента круг, как крышку, и очень плотно закройте фольгой. Может быть, даже закрепите чем-то фольгу.

Поместите пудинг в пароварку, над кипящей водой, и готовьте на пару в течение 2 часов, не забывая доливать воду в пароварку.

Когда пудинг приготовлен, выньте его из пароварки и оставьте остывать на ночь. Прямо в форме с фольгой.

Храните пудинг в холодном темном месте. Раз в неделю сбрызгивайте его бренди, аккуратно открыв фольгу и пергамент.

Чтобы подать пудинг, просто разогрейте его на пару в течение 60 минут.