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Торт «Пьяная вишня»: рецепт от Юлии Акименко

11.01.2020

«Пьяная вишня» – это классический бисквит с добавлением вишни, шоколада и взбитых сливок. В мире этот торт также называют «Шварцвальд» и «Black forest» («Черный лес»). Для детского праздника это лакомство точно не подойдет, но однозначно порадует взрослых. Своим рецептом поделилась самая сексуальная участница «МастерШеф»-9 Юлия Акименко. Пошаговый рецепт приготовления торта «Пьяная вишня» читайте в материале.

Торт «Пьяная вишня»: рецепт от Юлии Акименко

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца 3 шт.
  • сахар 150 г
  • мука 100 г
  • какао 40 г
  • разрыхлитель 1 ч. л.

Приготовление: 

  1. Белки отделить от желтков и взбить по отдельности с сахаром. 
  2. Аккуратно смешать белки с желтками силиконовой лопаткой. 
  3. Взять сито и постепенно просеять все сухие ингредиенты, одновременно вмешивая их в яичную массу. Движения должны быть направлены в одну сторону, снизу вверх. 
  4. Переливаем тесто в форму и ставим на 2025 минут в разогретую до 180 градусов духовку. 
  5. Проверяем время от времени готовность бисквита деревянной зубочисткой. 
  6. Готовый бисквит вынимаем и ставим остывать.

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Ингредиенты для пропитки:

«Предварительно за сутки я замочила вишню в коньяке. Затем достала, процедила и хорошо отжала вишню от лишней жидкости», делится Юлия.

  • коньяк с соком вишни треть стакана
  • кофе 2 ч. л.
  • кипяченая вода

Приготовление: 

  1. Соединить все ингредиенты и перемешать.
  2. Дать настояться.

Ингредиенты для крема:

  • рикотта 250 г
  • филадельфия 50 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар примерно 150 г

Приготовление:⠀

  1. Белки отделить от желтков. Взбить то и другое с сахаром. Белки взбиваем несильно, чтоб крем получился жиденький. 
  2. Ко взбитым желткам добавляем 2 вида сыра и перемешиваем до однородности. Можно даже аккуратно взбить.
  3. Добавляем белки и перемешиваем. Пробуем на вкус, и если все нравится, значит, крем готов.

Собираем десерт: 

  • На дно креманки выкладываем бисквит, который мы промокнули в пропитке.
  • Добавляем вишню и сверху покрываем кремом. Продолжаем в такой же очередности укладывать слои, пока не закончится место. 
  • Сверху посыпаем какао и украшаем свежими ягодами.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram yulia_akimenkooo

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