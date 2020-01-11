Курица с креветками и овощами в паназиатском стиле: рецепт от Ивана Милановича
11.01.2020
Как приготовить курицу с креветками и овощами в паназиатском стиле? Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился своим быстрым рецептом, на который вы потратите не более 15 минут. Пошаговый рецепт приготовления курицы с креветками и овощами в нашем материале.
Ингредиенты: ⠀
- куриное филе – 400 г
- креветки (очищенные) – 250 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- стручковая фасоль (мороженая) – 50 г
- лук порей – 30 г
- перец болгарский – 30 г
- морковь – 30 г
- огурец (только твердая часть, без сердцевины) – 40 г
- чили свежий – 10 г
- чеснок – 1–2 зубчика
- устричный соус – 80 г
- сахар – 15–20 г
- арахис – 30 г
Для рецепта подойдут любые овощи, которые найдете в холодильнике
Приготовление:
- Куриное филе нарезать кубиками.
- Лук порей, болгарский перец, морковь и твердую часть огурца порезать соломкой. Чеснок и чили порезать мелко.
- Сковороду хорошо нагреть с растительным маслом (отлично подойдет и кунжутное). Сначала обжарить чили и чеснок. Буквально полминуты, до прозрачного цвета. Ввести курицу, жарить до испарения жидкости.
- Сгрести всю в одну сторону сковороды и обжарить яйцо так, чтобы оно не склеило все ингредиенты воедино.
- Затем ввести все овощи, креветки и жарить еще 2–3 минуты. Овощи должны остаться сильно хрустящими и сочными внутри.
- За несколько секунд до готовности добавить сахар и устричный соус. Можно довести по вкусу солью и перец, при необходимости.
- Подавать блюдо посыпав арахисом сверху, с долькой лайма или лимона.
Приятного аппетита!
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