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Курица с креветками и овощами в паназиатском стиле: рецепт от Ивана Милановича

11.01.2020

Как приготовить курицу с креветками и овощами в паназиатском стиле? Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился своим быстрым рецептом, на который вы потратите не более 15 минут. Пошаговый рецепт приготовления курицы с креветками и овощами в нашем материале. 

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • креветки (очищенные) – 250 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • стручковая фасоль (мороженая) – 50 г
  • лук порей – 30 г
  • перец болгарский – 30 г
  • морковь – 30 г
  • огурец (только твердая часть, без сердцевины) – 40 г
  • чили свежий – 10 г
  • чеснок – 1–2 зубчика
  • устричный соус – 80 г
  • сахар – 15–20 г
  • арахис – 30 г

 Для рецепта подойдут любые овощи, которые найдете в холодильнике

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать кубиками. 
  2. Лук порей, болгарский перец, морковь и твердую часть огурца порезать соломкой. Чеснок и чили порезать мелко.
  3. Сковороду хорошо нагреть с растительным маслом (отлично подойдет и кунжутное). Сначала обжарить чили и чеснок. Буквально полминуты, до прозрачного цвета. Ввести курицу, жарить до испарения жидкости.
  4. Сгрести всю в одну сторону сковороды и обжарить яйцо так, чтобы оно не склеило все ингредиенты воедино.
  5. Затем ввести все овощи, креветки и жарить еще 2–3 минуты. Овощи должны остаться сильно хрустящими и сочными внутри.
  6. За несколько секунд до готовности добавить сахар и устричный соус. Можно довести по вкусу солью и перец, при необходимости.
  7. Подавать блюдо посыпав арахисом сверху, с долькой лайма или лимона.
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Приятного аппетита!

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