Как приготовить курицу с креветками и овощами в паназиатском стиле? Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился своим быстрым рецептом, на который вы потратите не более 15 минут. Пошаговый рецепт приготовления курицы с креветками и овощами в нашем материале.

Ингредиенты: ⠀

куриное филе – 400 г

креветки (очищенные) – 250 г

яйцо куриное – 1 шт.

стручковая фасоль (мороженая) – 50 г

лук порей – 30 г

перец болгарский – 30 г

морковь – 30 г

огурец (только твердая часть, без сердцевины) – 40 г

чили свежий – 10 г

чеснок – 1–2 зубчика

устричный соус – 80 г

сахар – 15–20 г

арахис – 30 г

Для рецепта подойдут любые овощи, которые найдете в холодильнике

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками. Лук порей, болгарский перец, морковь и твердую часть огурца порезать соломкой. Чеснок и чили порезать мелко. Сковороду хорошо нагреть с растительным маслом (отлично подойдет и кунжутное). Сначала обжарить чили и чеснок. Буквально полминуты, до прозрачного цвета. Ввести курицу, жарить до испарения жидкости. Сгрести всю в одну сторону сковороды и обжарить яйцо так, чтобы оно не склеило все ингредиенты воедино. Затем ввести все овощи, креветки и жарить еще 2–3 минуты. Овощи должны остаться сильно хрустящими и сочными внутри. За несколько секунд до готовности добавить сахар и устричный соус. Можно довести по вкусу солью и перец, при необходимости. Подавать блюдо посыпав арахисом сверху, с долькой лайма или лимона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

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