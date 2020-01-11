Имбирный пряник от Елизаветы Глинской
11.01.2020
Судья «МастерШеф»-9 Лиза Глинская поделилась рецептом имбирного пряника, чтобы и вы могли радовать себя этим вкусным блюдом. Пошаговый рецепт имбирного пряника найдете в материале.
Ингредиенты:
Тесто:
- Сахар – 250 г
- Вода – 100 мл
- Сливочное масло – 80 г
- Мед – 100 г
- Пищевая сода – 5 г
- Желток – 40 г (2 шт.)
- Порошок корицы – 10 г
- Порошок имбиря – 10 г
- Гвоздика – 1 г
- Кардамон – 5 г
- Бадьян – 5 г
- Мука – 500 г
Айсинг:
- Сахарная пудра – 200 г
- Белок – 1 шт.
- Лимонный фреш – 1 ст. л.
- Краситель водорастворимый (по желанию)
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Приготовление:
- В сотейник засыпать 100 г сахара. Довести до состояния темно-коричневой карамели.
- Снять с огня, залить кипяток.
- Добавить 150 г сахара, сливочное масло и мед, поставить на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился.
- Снять с огня. Оставить массу на 10 минут, чтобы она немного остыла, добавить соду, перемешать.
- Добавить желтки. Температура не должна превышать 60 градусов, иначе получится карамельный омлет.
- Гвоздику, бадьян и кардамон пробить с помощью комбайна с ножами и просеять от крупных кусочков.
- В чашу комбайна засыпать муку, туда же залить подготовленную карамельную массу, добавить порошок корицы, имбиря, бадьяна, кардамона, гвоздики.
- Замесить тесто, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 12 часов.
- Отдохнувшее тесто достать из холодильника. Раскатать лист толщиной 0,8–1 см. Вырезать формочки. Выложить на пергамент.
- Выпекать при температуре 175 градусов 12–15 минут.
- После выпекания слегка прижать пряники противнем, чтобы верхняя часть пряника получилась гладкой и ее было удобно расписывать.
- Готовим айсинг. Соединить в чаше комбайна сахарную пудру, белок и лимонный фреш, перемешать. Отправить айсинг в кондитерский мешок. Разрисовать пряник, как подскажет фантазия.
- Пряники хранить в плотно закрытом контейнере.
Приятного аппетита!
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