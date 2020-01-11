Как приготовить буженину из индейки? Участник кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» и «Бог мяса» Алик Мкртчян в новом посте в Instagram поделился секретами приготовления этой вкуснятины. Пошаговый рецепт буженины из индейки читайте в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ингредиенты:

бедро индейки

соль и перец

молотый мускатный орех

душистый перец

сухой молотый чеснок

курага

Приготовление:

Берем бедро индейки и вырезаем косточку (мы же продаем, уже без косточки) и лишний жир. Солим, перчим и добавляем остальные специи. Курагу распределяем по всей поверхности, и заворачиваем в рулет. Завязываем в нескольких местах, кулинарными нитями. Оборачиваем плотно в 2 – 3 слоя фольги, и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 120 минут (2 часа). За 15 минут до истечения времени, нужно открыть фольгу и запекать до золотистой корочки! Подавать можно в горячем виде, как блюдо, и в холодном, как нарезанную буженину.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – chef_alik_mkrtchyan

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