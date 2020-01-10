«Три молока» – это сочный, ароматный и очень вкусный десерт родом из Мексики. Он представляет собой масляный торт, пропитанный тремя видами молока. Как приготовить этот десерт? Пошаговый рецепт десерта «Три молока» от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

Ингредиенты: ⠀

сгущенное молоко – 100 г

молоко коровье – 200 мл

молоко кокосовое – 150 мл

маскарпоне – 125 г

сливки 33% жирности – 200 мл

сахар ванильный

фрукты/ягоды – по желанию

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Ингредиенты для бисквита:

мука – 140 г

яйцо – 5 шт.

сахар белый – 150 г

разрыхлитель – 6 г

Приготовление:

Отделяем желтки от белков. В желтки всыпаем 75 г сахара и взбиваем на максимуме 5 – 7 мин., чтобы получилась плотная белоснежная масса. Затем отдельно взбиваем белки на минимуме, по мере того, как начнут увеличиваться в объеме, увеличиваем скорость и постепенно всыпаем оставшийся сахар, чтобы получились воздушные пики. Потом аккуратно, не спеша, соединяем 1/3 белков с желтками. Далее просеиваем муку и разрыхлитель в нашу воздушную массу, помешивая аккуратно снизу вверх, чтобы она получилась без комков. После чего добавляем оставшиеся белки и перемешиваем до гладкости и однородности. Выпекаем 40 – 45 мин. при температуре 175 градусов. Даем готовому бисквиту немного остыть. Смешиваем молоко коровье, кокосовое, сгущенное и доводим до кипения на медленном огне, чтобы растворилась сгущенка, и даем остыть. Взбиваем сливки и маскарпоне, добавляем ванильный сахар. Бисквит режем на кусочки 2 на 2 см и заливаем пропиткой из сгущенки. Покрываем сверху кремом и отправляем готовый десерт в холодильник на пару часов пропитаться. Лучше на ночь.

Независимо от подачи, этот десерт будет вкусный в любой вариации. Можно приготовить как цельным, так и в бокале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pava_vb

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