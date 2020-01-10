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Торт «Три молока»: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

10.01.2020

«Три молока» это сочный, ароматный и очень вкусный десерт родом из Мексики. Он представляет собой масляный торт, пропитанный тремя видами молока. Как приготовить этот десерт? Пошаговый рецепт десерта «Три молока» от победителя  «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

торт три молока

Ингредиенты: ⠀

  • сгущенное молоко 100 г
  • молоко коровье 200 мл
  • молоко кокосовое 150 мл
  • маскарпоне 125 г
  • сливки 33% жирности 200 мл
  • сахар ванильный
  • фрукты/ягоды по желанию

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Ингредиенты для бисквита: 

  • мука 140 г
  • яйцо 5 шт.
  • сахар белый 150 г
  • разрыхлитель 6 г

Приготовление: 

    1. Отделяем желтки от белков. 
    2. В желтки всыпаем 75 г сахара и взбиваем на максимуме 57 мин., чтобы получилась плотная белоснежная масса.
    3. Затем отдельно взбиваем белки на минимуме, по мере того, как начнут увеличиваться в объеме, увеличиваем скорость и постепенно всыпаем оставшийся сахар, чтобы получились воздушные пики.
    4. Потом аккуратно, не спеша, соединяем 1/3 белков с желтками.
    5. Далее просеиваем муку и разрыхлитель в нашу воздушную массу, помешивая аккуратно снизу вверх, чтобы она получилась без комков.
    6. После чего добавляем оставшиеся белки и перемешиваем до гладкости и однородности. 
    7. Выпекаем 4045 мин. при температуре 175 градусов.
    8. Даем готовому бисквиту немного остыть.
    9. Смешиваем молоко коровье, кокосовое, сгущенное и доводим до кипения на медленном огне, чтобы растворилась сгущенка, и даем остыть.
    10. Взбиваем сливки и маскарпоне, добавляем ванильный сахар.
    11. Бисквит режем на кусочки 2 на 2 см и заливаем пропиткой из сгущенки.
    12. Покрываем сверху кремом и отправляем готовый десерт в холодильник на пару часов пропитаться. Лучше на ночь.

 

Независимо от подачи, этот десерт будет вкусный в любой вариации. Можно приготовить как цельным, так и в бокале.

 

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Приятного аппетита!

Источник: Instagram pava_vb

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