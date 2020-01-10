Торт «Три молока»: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
10.01.2020
«Три молока» – это сочный, ароматный и очень вкусный десерт родом из Мексики. Он представляет собой масляный торт, пропитанный тремя видами молока. Как приготовить этот десерт? Пошаговый рецепт десерта «Три молока» от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.
Ингредиенты: ⠀
- сгущенное молоко – 100 г
- молоко коровье – 200 мл
- молоко кокосовое – 150 мл
- маскарпоне – 125 г
- сливки 33% жирности – 200 мл
- сахар ванильный
- фрукты/ягоды – по желанию
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Ингредиенты для бисквита:
- мука – 140 г
- яйцо – 5 шт.
- сахар белый – 150 г
- разрыхлитель – 6 г
Приготовление:
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- Отделяем желтки от белков.
- В желтки всыпаем 75 г сахара и взбиваем на максимуме 5–7 мин., чтобы получилась плотная белоснежная масса.
- Затем отдельно взбиваем белки на минимуме, по мере того, как начнут увеличиваться в объеме, увеличиваем скорость и постепенно всыпаем оставшийся сахар, чтобы получились воздушные пики.
- Потом аккуратно, не спеша, соединяем 1/3 белков с желтками.
- Далее просеиваем муку и разрыхлитель в нашу воздушную массу, помешивая аккуратно снизу вверх, чтобы она получилась без комков.
- После чего добавляем оставшиеся белки и перемешиваем до гладкости и однородности.
- Выпекаем 40–45 мин. при температуре 175 градусов.
- Даем готовому бисквиту немного остыть.
- Смешиваем молоко коровье, кокосовое, сгущенное и доводим до кипения на медленном огне, чтобы растворилась сгущенка, и даем остыть.
- Взбиваем сливки и маскарпоне, добавляем ванильный сахар.
- Бисквит режем на кусочки 2 на 2 см и заливаем пропиткой из сгущенки.
- Покрываем сверху кремом и отправляем готовый десерт в холодильник на пару часов пропитаться. Лучше на ночь.
Независимо от подачи, этот десерт будет вкусный в любой вариации. Можно приготовить как цельным, так и в бокале.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pava_vb
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