Рыба считается полезным и диетическим продуктом. Если добавить к ней необычный соус, получится настоящий деликатес! Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить скумбрию с кремом из зеленого горошка, розовым кус-кусом и соусом велюте. Подробный рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Мороженый зеленый горошек – 200 г

Сливки 20% – 100 мл

Тимьян – 20 г

Свёкла – 1 шт.

Кус-кус – 0,25 пачки

Мука – 20 г

Сливочное масло – 20 г

Кориандр молотый – 0,25 пачки

Соль

Перец

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

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Приготовление:

Скумбрию зачистить, отделить филе. Замариновать в перце, соли и тимьяне на 30-40 минут. Приготовить бульон для соуса. Из остатков скумбрии удалить внутренности и вырезать жабры. Промыть под проточной водой. На большом огне зажарить крупно нарезанные морковь, лук и пару зубчиков чеснока, до золотистого цвета. Ввести подготовленные кости и зачищенную голову скумбрии, залить водой и поставить на час для плотного бульона. Процедить. Для соуса сделать Ру (обжарить столовую ложку муки на сливочном масле до легкого золотистого цвета). Постоянно помешивая ввести бульон так, чтобы получилась консистенция киселя. Добавить молотый кориандр, немного лимонной цедры, соль/перец по вкусу. Проварить несколько минут. Процедить. Свеклу перебить блендером (либо пропустить через соковыжималку). Добавить воды и проварить около 10 минут. Процедить (понадобится только свекольный бульон). Довести до кипения и залить кус-кус в соотношении 2:1. Добавить немного оливкового масла, соль/перец/сахар. В кастрюле на сливочном масле немного обжарить горох. Добавить сливки и протушить пару минут. Перебить блендером до однородной консистенции крема. Процедить через сито и довести по вкусу (соль, перец). Замаринованную скумбрию закрутить в плотный волован. Зафиксировать нитью и отправить в духовку, на 180 градусов, на 7-10 минут. Сверху положить кусочек сливочного масла и тимьян. Готовую рыбу промокнуть на салфетке от лишнего жира.

Приятного аппетита!

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