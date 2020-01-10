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Шоколадный трюфель от Екатерины Великой

10.01.2020

Шоколад всегда был и остается сладостью на все случаи жизни. А шоколадный трюфель вообще – вне конкуренции. Пошаговый рецепт этих вкусных конфет от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Черный шоколад (минимум 70% какао) – 250 г
  • Сливки (30 %) – 125 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Порошок какао – 50 г

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Приготовление:

  1. Соединить шоколад, сливки, масло и отправить на водяную баню.
  2. Поставить в холодильник на 3 часа.
  3. Зачерпывать чайной ложкой трюфельную смесь и формировать небольшие шарики.
  4. Затем скатать каждый шарик ладонью и обвалять в какао.
  5. Подавать с кофе.

Приятного аппетита!

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