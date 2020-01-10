Шоколад всегда был и остается сладостью на все случаи жизни. А шоколадный трюфель вообще – вне конкуренции. Пошаговый рецепт этих вкусных конфет от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

Ингредиенты:

Черный шоколад (минимум 70% какао) – 250 г

Сливки (30 %) – 125 мл

Сливочное масло – 50 г

Порошок какао – 50 г

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Приготовление:

Соединить шоколад, сливки, масло и отправить на водяную баню. Поставить в холодильник на 3 часа. Зачерпывать чайной ложкой трюфельную смесь и формировать небольшие шарики. Затем скатать каждый шарик ладонью и обвалять в какао. Подавать с кофе.

Приятного аппетита!

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