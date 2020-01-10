Шоколадный трюфель от Екатерины Великой
10.01.2020
Шоколад всегда был и остается сладостью на все случаи жизни. А шоколадный трюфель вообще – вне конкуренции. Пошаговый рецепт этих вкусных конфет от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.
Ингредиенты:
- Черный шоколад (минимум 70% какао) – 250 г
- Сливки (30 %) – 125 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Порошок какао – 50 г
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Приготовление:
- Соединить шоколад, сливки, масло и отправить на водяную баню.
- Поставить в холодильник на 3 часа.
- Зачерпывать чайной ложкой трюфельную смесь и формировать небольшие шарики.
- Затем скатать каждый шарик ладонью и обвалять в какао.
- Подавать с кофе.
Приятного аппетита!
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