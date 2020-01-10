Кокосовое печенье: рецепт от Лизы Глинской
10.01.2020
Как приготовить кокосовое печенье? Своим рецептом этой вкуснятины поделилась судья «МастерШеф»-9 Лиза Глинская. Она убеждена, что это печенье – беспроигрышный вариант и сможет порадовать ваших гостей, даже если вы никогда до этого не готовили. Пошаговый рецепт приготовления кокосового печенья читайте в материале.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 200 г
- белок – 60 г (2 шт.)
- сахарная пудра – 130 г
- яблочное пюре или яблоки, натертые на мелкой терке – 110 г
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Приготовление:
- Подготовьте яблоко. Если есть время, запеките его в микроволновке или духовке, после чего используйте мякоть.
- Если этого времени нет, то можно натереть яблоко на мелкой терке.
- Соедините яблочное пюре с белком.
- Добавьте в пюре с белком кокосовую стружку и сахарную пудру. Стружку я выбираю помельче.
- Вымешайте массы. Сформируйте небольшие конусы, размером с грецкий орех.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 160–165 градусов, до золотисто-коричневого цвета. У меня это занимает от 20–25 минут.
- Хранится это кокосовое печенье в герметично закрытом контейнере или пакете, чтобы не пересохло.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – lizaglinskaya
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