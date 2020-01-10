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Кокосовое печенье: рецепт от Лизы Глинской

10.01.2020

Как приготовить кокосовое печенье? Своим рецептом этой вкуснятины поделилась судья «МастерШеф»-9 Лиза Глинская. Она убеждена, что это печенье – беспроигрышный вариант и сможет порадовать ваших гостей, даже если вы никогда до этого не готовили. Пошаговый рецепт приготовления кокосового печенья читайте в материале. 

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Ингредиенты:

  • кокосовая стружка 200 г 
  • белок – 60 г (2 шт.) 
  • сахарная пудра – 130 г
  • яблочное пюре или яблоки, натертые на мелкой терке – 110 г

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Приготовление:

  1. Подготовьте яблоко. Если есть время, запеките его в микроволновке или духовке, после чего используйте мякоть. 
  2. Если этого времени нет, то можно натереть яблоко на мелкой терке.
  3. Соедините яблочное пюре с белком.
  4. Добавьте в пюре с белком кокосовую стружку и сахарную пудру. Стружку я выбираю помельче.
  5. Вымешайте массы. Сформируйте небольшие конусы, размером с грецкий орех.
  6. Выпекайте в духовке, разогретой до 160165 градусов, до золотисто-коричневого цвета. У меня это занимает от 2025 минут.
  7. Хранится это кокосовое печенье в герметично закрытом контейнере или пакете, чтобы не пересохло.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

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