Как приготовить кокосовое печенье? Своим рецептом этой вкуснятины поделилась судья «МастерШеф»-9 Лиза Глинская. Она убеждена, что это печенье – беспроигрышный вариант и сможет порадовать ваших гостей, даже если вы никогда до этого не готовили. Пошаговый рецепт приготовления кокосового печенья читайте в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 200 г

белок – 60 г (2 шт.)

сахарная пудра – 130 г

яблочное пюре или яблоки, натертые на мелкой терке – 110 г

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Приготовление:

Подготовьте яблоко. Если есть время, запеките его в микроволновке или духовке, после чего используйте мякоть. Если этого времени нет, то можно натереть яблоко на мелкой терке. Соедините яблочное пюре с белком. Добавьте в пюре с белком кокосовую стружку и сахарную пудру. Стружку я выбираю помельче. Вымешайте массы. Сформируйте небольшие конусы, размером с грецкий орех. Выпекайте в духовке, разогретой до 160 – 165 градусов, до золотисто-коричневого цвета. У меня это занимает от 20 – 25 минут. Хранится это кокосовое печенье в герметично закрытом контейнере или пакете, чтобы не пересохло.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

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