Булгур с курицей и овощами – вкусное, полезное и низкокалорийное блюдо. Еще одним его большим плюсом является быстрое и простое приготовление. Булгур улучшает пищеварение, нормализует кровообращение и укрепляет иммунную систему. Пошаговый рецепт булгура с курицей и овощами от суперфиналиста «МастерШеф»-7 Владимира Троцкого читайте в материале.

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.

булгур – 200 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

помидор – 1 шт.

зеленый перец – 1 шт.

кориандр, бадьян, копченая паприка , черный перец, кинза и соль – по вкусу

растительное масло

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Ингредиенты для маринада:

соевый соус

горчица

кориандр

Приготовление:

Куриное филе разрезаем крупной соломкой и маринуем минимум 2 часа, но лучше 12 часов. Обжариваем грудку на гриле до румяной корочки. На подсолнечном масле обжариваем лук, морковь, перец и взбитый в блендере помидор. Все специи смалываем в кофемолке. Отвариваем булгур. Соединяем курицу, булгур, овощи, соль и тушим до готовности. В конце добавляем мелко нарезанную кинзу.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – vovatrozkii1

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