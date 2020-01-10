Булгур с курицей и овощами: рецепт от Владимира Троцкого
10.01.2020
Булгур с курицей и овощами – вкусное, полезное и низкокалорийное блюдо. Еще одним его большим плюсом является быстрое и простое приготовление. Булгур улучшает пищеварение, нормализует кровообращение и укрепляет иммунную систему. Пошаговый рецепт булгура с курицей и овощами от суперфиналиста «МастерШеф»-7 Владимира Троцкого читайте в материале.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт.
- булгур – 200 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- зеленый перец – 1 шт.
- кориандр, бадьян, копченая паприка , черный перец, кинза и соль – по вкусу
- растительное масло
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Ингредиенты для маринада:
- соевый соус
- горчица
- кориандр
Приготовление:
- Куриное филе разрезаем крупной соломкой и маринуем минимум 2 часа, но лучше 12 часов.
- Обжариваем грудку на гриле до румяной корочки.
- На подсолнечном масле обжариваем лук, морковь, перец и взбитый в блендере помидор.
- Все специи смалываем в кофемолке.
- Отвариваем булгур.
- Соединяем курицу, булгур, овощи, соль и тушим до готовности.
- В конце добавляем мелко нарезанную кинзу.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – vovatrozkii1
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