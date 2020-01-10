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Булгур с курицей и овощами: рецепт от Владимира Троцкого

10.01.2020

Булгур с курицей и овощами вкусное, полезное и низкокалорийное блюдо. Еще одним его большим плюсом является быстрое и простое приготовление.  Булгур улучшает пищеварение, нормализует кровообращение и укрепляет иммунную систему. Пошаговый рецепт булгура с курицей и овощами от суперфиналиста «МастерШеф»-7 Владимира Троцкого читайте в материале.

Булгур с курицей и овощами: рецепт от Владимира Троцкого

Ингредиенты:

  • куриная грудка 1 шт.
  • булгур  200 г
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • помидор 1 шт.
  • зеленый перец 1 шт.
  • кориандр, бадьян, копченая паприка , черный перец, кинза и соль – по вкусу
  • растительное масло

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Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус
  • горчица
  • кориандр

Приготовление:

  1. Куриное филе разрезаем крупной соломкой и маринуем минимум 2 часа, но лучше 12 часов.
  2. Обжариваем грудку на гриле до румяной корочки.
  3. На подсолнечном масле обжариваем лук, морковь, перец и взбитый в блендере помидор.
  4. Все специи смалываем в кофемолке.
  5. Отвариваем булгур.
  6. Соединяем курицу, булгур, овощи, соль и тушим до готовности.
  7. В конце добавляем мелко нарезанную кинзу.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – vovatrozkii1

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