Аджика: рецепт от Сергея Денисова
10.01.2020
Аджика — абхазская острая приправа в виде пастообразной массы. Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов наверняка знает, как приготовить ее идеально. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале.
Ингредиенты:
- острый перец — 1 кг
- болгарский перец красный — 0,5 кг
- чеснок — 0,1 кг
- кипяченый уксус — 25 мл
- соль нейодированная — 200 г
- молотый кориандр — 1/2 ч. л.
- стеклянные банки с крышками
Больше по теме: Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
Приготовление: ⠀
- Промыть и высушить перец. В идеале он должен несколько дней полежать на сквозняке.
- Очищаем от семян.
- Через мясорубку с мелкой сеткой 3—4 раза прокрутить и добавить все специи. Соль добавляем в самом конце!⠀
- Раскладываем по банкам.
Это не очень острая аджика, ее можно намазывать на хлеб.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – sergo_batumskij
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=
Х-фактор: последние новости
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Джамала: о рэпе, молодых исполнителях и будущих коллаборациях
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом
Подборка выступлений 5 прямого эфира шоу «Х-фактор»