Аджика — абхазская острая приправа в виде пастообразной массы. Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов наверняка знает, как приготовить ее идеально. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале.

Ингредиенты:

острый перец — 1 кг

болгарский перец красный — 0,5 кг

чеснок — 0,1 кг

кипяченый уксус — 25 мл

соль нейодированная — 200 г

молотый кориандр — 1/2 ч. л.

стеклянные банки с крышками

Больше по теме: Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

Приготовление: ⠀

Промыть и высушить перец. В идеале он должен несколько дней полежать на сквозняке. Очищаем от семян. Через мясорубку с мелкой сеткой 3 — 4 раза прокрутить и добавить все специи. Соль добавляем в самом конце!⠀ Раскладываем по банкам.

Это не очень острая аджика, ее можно намазывать на хлеб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – sergo_batumskij

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ