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Аджика: рецепт от Сергея Денисова

10.01.2020

Аджика — абхазская острая приправа в виде пастообразной массы. Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов наверняка знает, как приготовить ее идеально. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале. 

аджика

Ингредиенты:

  • острый перец 1 кг
  • болгарский перец красный 0,5 кг
  • чеснок 0,1 кг
  • кипяченый уксус 25 мл
  • соль нейодированная 200 г
  • молотый кориандр 1/2 ч. л.
  • стеклянные банки с крышками

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Приготовление: ⠀

  1. Промыть и высушить перец. В идеале он должен несколько дней полежать на сквозняке.
  2. Очищаем от семян.
  3. Через мясорубку с мелкой сеткой 34 раза прокрутить и добавить все специи. Соль добавляем в самом конце!⠀
  4. Раскладываем по банкам.

Это не очень острая аджика, ее можно намазывать на хлеб.

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Приятного аппетита!

Источник: Instagram sergo_batumskij

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