Торт «Наполеон»: рецепт от Владимира Ярославского
08.01.2020
Торт «Наполеон» – один из самых популярных рецептов выпечки. Тонкое слоеное тесто, нежнейший заварной крем еще и с чашечкой какао порадуют всех любителей сладостей. Семейным рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Наполеона» читайте в материале.
Ингредиенты для 7–8 коржей:
- яйцо – 3 шт.
- сметана – 70 г
- сахар – 70 г
- масло сливочное растопленное – 70 г
- молоко – 30 мл
- коньяк –15 г
- соль – 2 г
- мука – 450 г
Ингредиенты для крема:
- молоко – 950 мл
- сахар – 250 г
- мука – 100 г
- яйца – 4 шт.
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Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для теста. Оно должно быть плотное и не липнуть к рукам.
- Раскатываем тесто с мукой очень тонко.
- Выпекаем при 180 градусах до румяности.
- Коржи проткнуть вилкой.
- 750 мл молока и 250 г сахара доводим до кипения и вводим смесь оставшихся ингредиентов для крема.
- Все перемешиваем тщательно и интенсивно. Завариваем в крем и остужаем.
- Когда крем остыл, добавляем 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбиваем до полного «расхождения». Должен получиться ароматный шелковистый однородный крем.
- Дальше просто промазываем коржи.
- Оставляем на ночь в холодильнике под пленкой.
- Утром отправляем под пресс или ставим доску сверху.
Приятного аппетита!
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