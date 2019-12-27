Нежный воздушный крем из белков, взбитых с сахаром, называют меренгой. Этот десерт часто используют для украшения арт-кондитеры. Пошаговый рецепт приготовления швейцарской меренги от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.

Ингредиенты:

Яичный белок — 90 г

Сахар — 180 г

Дробленые фисташки

Сублимированные ягоды

Кокосовая стружка

Клюква или курага

Коричневый сахар

Цукаты

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Приготовление:

Смешать в миске сахар и белок. Поставить миску на паровую баню, чтобы она не касалась воды. Помешивать массу, чтобы она нагревалась равномерно. Температура белка не должна превышать 60 градусов. Белок должен быть хорошо горячим, а кристаллы сахара в нем практически полностью раствориться. Взбивать белок венчиком до устойчивых пиков. Для этого можно воспользоваться комбайном или ручным миксером. Взять кондитерский мешок и круглую насадку диаметром от 10 до 14 мм или фигурную «звезда». Наполнить мешок массой для меренги и отсадить на пергамент или силиконовый коврик ёлочки. Их можно посыпать дроблеными орехами, коричневым сахаром, мелко нарезанными сухофруктами, кокосовой стружкой, сублимированными ягодами. Отправить меренги сушиться в духовку при температуре 90 градусов на 1 – 1,5 часа. Ёлочки после остывания лучше переложить в герметично закрывающийся контейнер или упаковать, так они не отсыреют.

Приятного аппетита!

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