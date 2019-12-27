Швейцарская меренга «Елочки» от Елизаветы Глинской
27.12.2019
Нежный воздушный крем из белков, взбитых с сахаром, называют меренгой. Этот десерт часто используют для украшения арт-кондитеры. Пошаговый рецепт приготовления швейцарской меренги от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.
Ингредиенты:
- Яичный белок — 90 г
- Сахар — 180 г
- Дробленые фисташки
- Сублимированные ягоды
- Кокосовая стружка
- Клюква или курага
- Коричневый сахар
- Цукаты
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Приготовление:
- Смешать в миске сахар и белок.
- Поставить миску на паровую баню, чтобы она не касалась воды.
- Помешивать массу, чтобы она нагревалась равномерно.
- Температура белка не должна превышать 60 градусов. Белок должен быть хорошо горячим, а кристаллы сахара в нем практически полностью раствориться.
- Взбивать белок венчиком до устойчивых пиков. Для этого можно воспользоваться комбайном или ручным миксером.
- Взять кондитерский мешок и круглую насадку диаметром от 10 до 14 мм или фигурную «звезда».
- Наполнить мешок массой для меренги и отсадить на пергамент или силиконовый коврик ёлочки. Их можно посыпать дроблеными орехами, коричневым сахаром, мелко нарезанными сухофруктами, кокосовой стружкой, сублимированными ягодами.
- Отправить меренги сушиться в духовку при температуре 90 градусов на 1–1,5 часа.
- Ёлочки после остывания лучше переложить в герметично закрывающийся контейнер или упаковать, так они не отсыреют.
Приятного аппетита!
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