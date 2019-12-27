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Швейцарская меренга «Елочки» от Елизаветы Глинской

27.12.2019

Нежный воздушный крем из белков, взбитых с сахаром, называют меренгой. Этот десерт часто используют для украшения арт-кондитеры. Пошаговый рецепт приготовления швейцарской меренги от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Яичный белок — 90 г
  • Сахар — 180 г  
  • Дробленые фисташки
  • Сублимированные ягоды
  • Кокосовая стружка
  • Клюква или курага
  • Коричневый сахар
  • Цукаты

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Приготовление:

  1. Смешать в миске сахар и белок.
  2. Поставить миску на паровую баню, чтобы она не касалась воды.
  3. Помешивать массу, чтобы она нагревалась равномерно.
  4. Температура белка не должна превышать 60 градусов. Белок должен быть хорошо горячим, а кристаллы сахара в нем практически полностью раствориться.
  5. Взбивать белок венчиком до устойчивых пиков. Для этого можно воспользоваться комбайном или ручным миксером.
  6. Взять кондитерский мешок и круглую насадку диаметром от 10 до 14 мм или фигурную «звезда».
  7. Наполнить мешок массой для меренги и отсадить на пергамент или силиконовый коврик ёлочки. Их можно посыпать дроблеными орехами, коричневым сахаром, мелко нарезанными сухофруктами, кокосовой стружкой, сублимированными ягодами.
  8. Отправить меренги сушиться в духовку при температуре 90 градусов на 11,5 часа.
  9. Ёлочки после остывания лучше переложить в герметично закрывающийся контейнер или упаковать, так они не отсыреют.

Приятного аппетита!

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