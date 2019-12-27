Более 11 лет суперфиналист шоу «МастерШеф»-9 Руслан Лучков в образе Лолиты Амбер работает актером травести-шоу. Из-за артистизма и высокой скорости работы на кухне как только участники его не называли: комбайн, электровеник, маленький торнадо. В свою очередь, победитель проекта Сергей Денисов подметил, что в Руслане больше мужественности, чем у некоторых парней-аматоров. Какой путь прошел один из самых ярких и эпатажных участников шоу «МастерШеф»-9 Руслан Лучков – смотрите в нашей фотоподборке.

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