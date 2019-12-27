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Фотоподборка: путь на проекте победителя «МастерШеф»-9 Сергея Денисова

27.12.2019

Победитель 9 сезона «МастерШеф» Сергей Денисов от выпуска к выпуску удивлял судей. Единственная трудность на пути к суперфиналу для него заключалась в борьбе с самим собой. Кулинар пришел на проект, чтобы воплотить свою мечту победить и поехать учиться в  Le Cordon Bleu. Уже совсем скоро Сергей отправится в Париж, и мы будем следить за его победами в кулинарной школе. Какой путь прошел победитель шоу «МастерШеф»-9 Сергей Денисов смотрите в нашей фотоподборке.

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