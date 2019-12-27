Каждый из аматоров прошел долгий и тернистый путь на «МастерШеф»-9. Суперфиналистку кулинарного шоу Лилю Сорокину большинство участников считают сильной девушкой, прирожденным лидером и пробивной, как локомотив личностью. Сама же Лиля пришла на проект чтобы кардинально поменять свою жизнь. Путь суперфиналистки «МастерШеф»-9 смотрите в нашей фотоподборке.

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