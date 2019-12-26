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Имбирный пряник от Елизаветы Глинской

26.12.2019

Судья «МастерШеф»-9 Лиза Глинская поделилась рецептом имбирного пряника, чтобы и вы могли радовать себя этим вкусным блюдом. Пошаговый рецепт имбирного пряника найдете в материале.

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Ингредиенты:

Тесто:

  • Сахар – 250 г
  • Вода – 100 мл
  • Сливочное масло – 80 г
  • Мед – 100 г
  • Пищевая сода – 5 г
  • Желток – 40 г (2 шт.)
  • Порошок корицы – 10 г
  • Порошок имбиря – 10 г
  • Гвоздика – 1 г
  • Кардамон – 5 г
  • Бадьян – 5 г
  • Мука – 500 г

Айсинг:

  • Сахарная пудра – 200 г
  • Белок – 1 шт.  
  • Лимонный фреш – 1 ст. л.
  • Краситель водорастворимый (по желанию)

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Приготовление:

  1. В сотейник засыпать 100 г сахара. Довести до состояния темно-коричневой карамели.
  2. Снять с огня, залить кипяток.  
  3. Добавить 150 г сахара, сливочное масло и мед, поставить на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился.
  4. Снять с огня. Оставить массу на 10 минут, чтобы она немного остыла, добавить соду, перемешать.
  5. Добавить желтки. Температура не должна превышать 60 градусов, иначе получится карамельный омлет.
  6. Гвоздику, бадьян и кардамон пробить с помощью комбайна с ножами и просеять от крупных кусочков.
  7. В чашу комбайна засыпать муку, туда же залить подготовленную карамельную массу, добавить порошок корицы, имбиря, бадьяна, кардамона, гвоздики.
  8. Замесить тесто, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 12 часов.
  9. Отдохнувшее тесто достать из холодильника. Раскатать лист толщиной 0,81 см. Вырезать формочки. Выложить на пергамент.
  10. Выпекать при температуре 175 градусов 1215 минут.
  11. После выпекания слегка прижать пряники противнем, чтобы верхняя часть пряника получилась гладкой и ее было удобно расписывать.
  12. Готовим айсинг. Соединить в чаше комбайна сахарную пудру, белок и лимонный фреш, перемешать. Отправить айсинг в кондитерский мешок. Разрисовать пряник, как подскажет фантазия.
  13. Пряники хранить в плотно закрытом контейнере.

Приятного аппетита!

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