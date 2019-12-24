Оливье едят в основном на Новый год, и готовят его столько, чтобы наелись все! Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась рецептом оливье к праздничному столу. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Картофель

Морковь

Яйца

Говяжий язык

Лук маринованный

Огурец свежий

Огурец соленый

Горошек (по желанию)

Укроп (по желанию)

Соль

Черный перец

Майонез домашний

Маринад для лука:

Луковица — 2 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Уксус — 1 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Домашний майонез:

Желток — 2 шт.

Горчица — 1 ст. л.

Рафинированное растительное масло — 250 мл

Лимонный сок или столовый уксус — 1 ст. л.

Соль

Больше по теме: Имбирный пряник от Елизаветы Глинской

Приготовление:

Нарезать лук мелким кубиком, добавить соль, сахар, уксус, масло. Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на 30 минут. Сок слить. Добавить маринованный лук в салат. Взбить погружным блендером желтки с горчицей. Они должны посветлеть и слегка увеличиться в объёме. Теперь тонкой струйкой медленно добавить масло и продолжить взбивать. Когда текстура станет гладкой и устойчивой, довести до вкуса, добавить соль и уксус, перец (по желанию). Картофель, морковь, обернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 190 градусов. Овощи и язык нарезать кубиком, заправить майонезом, довести до вкуса, посолить, поперчить.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Утка в пиве от Елизаветы Глинской

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ