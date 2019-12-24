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Оливье от Елизаветы Глинской

24.12.2019

Оливье едят в основном на Новый год, и готовят его столько, чтобы наелись все! Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась рецептом оливье к праздничному столу. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Salad closeup cold green white pea snack

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Морковь
  • Яйца
  • Говяжий язык
  • Лук маринованный
  • Огурец свежий
  • Огурец соленый
  • Горошек (по желанию)
  • Укроп (по желанию)
  • Соль
  • Черный перец
  • Майонез домашний

Маринад для лука:

  • Луковица — 2 шт.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Домашний майонез:

  • Желток — 2 шт.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Рафинированное растительное масло — 250 мл
  • Лимонный сок или столовый уксус — 1 ст. л.
  • Соль

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Приготовление:

  1. Нарезать лук мелким кубиком, добавить соль, сахар, уксус, масло.
  2. Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на 30 минут.
  3. Сок слить. Добавить маринованный лук в салат.
  4. Взбить погружным блендером желтки с горчицей. Они должны посветлеть и слегка увеличиться в объёме.
  5. Теперь тонкой струйкой медленно добавить масло и продолжить взбивать.
  6. Когда текстура станет гладкой и устойчивой, довести до вкуса, добавить соль и уксус, перец (по желанию).
  7. Картофель, морковь, обернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 190 градусов.
  8. Овощи и язык нарезать кубиком, заправить майонезом, довести до вкуса, посолить, поперчить.

Приятного аппетита!

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