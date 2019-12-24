Оливье от Елизаветы Глинской
24.12.2019
Оливье едят в основном на Новый год, и готовят его столько, чтобы наелись все! Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась рецептом оливье к праздничному столу. Пошаговый рецепт найдете в материале.
Ингредиенты:
- Картофель
- Морковь
- Яйца
- Говяжий язык
- Лук маринованный
- Огурец свежий
- Огурец соленый
- Горошек (по желанию)
- Укроп (по желанию)
- Соль
- Черный перец
- Майонез домашний
Маринад для лука:
- Луковица — 2 шт.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Уксус — 1 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Домашний майонез:
- Желток — 2 шт.
- Горчица — 1 ст. л.
- Рафинированное растительное масло — 250 мл
- Лимонный сок или столовый уксус — 1 ст. л.
- Соль
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Приготовление:
- Нарезать лук мелким кубиком, добавить соль, сахар, уксус, масло.
- Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на 30 минут.
- Сок слить. Добавить маринованный лук в салат.
- Взбить погружным блендером желтки с горчицей. Они должны посветлеть и слегка увеличиться в объёме.
- Теперь тонкой струйкой медленно добавить масло и продолжить взбивать.
- Когда текстура станет гладкой и устойчивой, довести до вкуса, добавить соль и уксус, перец (по желанию).
- Картофель, морковь, обернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 190 градусов.
- Овощи и язык нарезать кубиком, заправить майонезом, довести до вкуса, посолить, поперчить.
Приятного аппетита!
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