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«МастерШеф»-9: лучшие образы Владимира Ярославского (фотоподборка)

23.12.2019

Уже в эту пятницу, 27 декабря, в эфире телеканала СТБ состоится грандиозный суперфинал «МастерШеф»-9! В 18 эпизоде тройка лучших аматоров Украины сразятся за имя победителя и главный приз. Также мы узнаем пикантные подробности жизни участников, которые осталась за кадром. Ну, а пока мы ждем новый выпуск, предлагаем посмотреть подборку самых лучших образов Владимира Ярославского

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