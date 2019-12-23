Уже в эту пятницу, 27 декабря, в эфире телеканала СТБ состоится грандиозный суперфинал «МастерШеф»-9! В 18 эпизоде тройка лучших аматоров Украины сразятся за имя победителя и главный приз. Также мы узнаем пикантные подробности жизни участников, которые осталась за кадром. Ну, а пока мы ждем новый выпуск, предлагаем посмотреть подборку самых лучших образов Владимира Ярославского.

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